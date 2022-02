Van Dijk met efficiënt Liverpool al bijna zeker van kwartfinale na zege in San Siro

Door Mikos Gouka



Liverpool staat na de 0-2 winst in Milaan tegen Internazionale al met één been in de kwartfinale van de Champions League. Invaller Roberto Firmino, die tot zijn frustratie zo vaak Diogo Jota voorrang moet verlenen in de spitspositie én Mo Salah, beslisten na rust het treffen, waarin de Italianen meer hadden verdiend dan de nederlaag.



Alsof hij de commissie die zijn voormalige zaakwaarnemers hadden geïncasseerd onder ogen had gekregen, zo duizelde het Stefan de Vrij in de eerste helft opeens tegen Liverpool. De Oranje-international, die vrijdag in Amsterdam in de rechtbank van Amsterdam tegenover managementbureau SEG staat met een miljoenenclaim in zijn handen, gaf aan last te hebben van het gezichtsvermogen. Dat lag aanvankelijk niet aan de voorwaartsen van Liverpool, want de ploeg van manager Jürgen Klopp had in de achtste finale erg veel moeite om een gaatje te vinden in de goed georganiseerde formatie van Internazionale.

Alleen Sadio Mané, de kersverse kampioen van Afrika met Senegal, werd voor rust in stelling gebracht, maar de kopbal van de aanvaller miste precisie. Verder blokte De Vrij op tijd een schot van de Portugees Diogo Jota. Die ingreep zag er vakkundig uit, zoals zijn maatje in Oranje aan de andere kant ook eenmaal zijn klasse toonde. Edin Dzeko dacht te kunnen doorbreken, maar het leek wel of de spits stil stond vergeleken bij de snelle Virgil van Dijk. Het moet Louis van Gaal, ongetwijfeld aandachtig toeschouwer voor zijn televisietoestel in Portugal, een goed gevoel hebben gegeven.

Dat het in het sfeervolle Giuseppe Meazza in Milaan halverwege nog 0-0 stond, daar bofte vooral Liverpool mee. De Engelse formatie was weliswaar iets meer aan de bal, maar de kans van Hakan Çalhanoğlu deed Klopp en zijn spelers bibberen. De 28-jarige Turk nam de bal schitterend aan en schoot vervolgens tegen de onderkant van de lat naar Alisson Becker.

Inter, dat aanvankelijk Ajax had geloot tot de UEFA de balletjes opnieuw in de vissenkom deed, liet na de pauze De Vrij opvallend genoeg gewoon weer opdraven. De Nederlander, die zijn 150ste wedstrijd voor Inter speelde, zag tegenstander Jota niet meer terug, de Braziliaan Roberto Firmino was zijn vervanger.

Klopp moet na rust hebben gedacht dat een wedstrijd op een kolkend Anfield Road achter de hand best een geruststellend gevoel gaf, want Inter rukte meer en meer op naar het doel van Becker. Denzel Dumfries toonde zich na rust wel de stoomtrein aan de rechterkant, waar hij voor de pauze minder kon uitrichten. De Rotterdammer opende fraai op Ivan Perisic, maar de voorzet van de Kroaat was net iets te scherp voor de onzichtbare Argentijnse spits Lautaro Martinez.

De Italianen, zonder de geschorste Nicolo Barella, zagen dat Klopp na een uur ingreep en drie wissels toepaste. Onder andere de Colombiaanse aanwinst Luis Diaz, weggeplukt bij FC Porto, kwam binnen de lijnen. Het was een kwartier voor tijd een andere invaller die uit het niets toesloeg. Firmino kroop bij een corner voor verdediger Alessandro Bastoni en verlengde de bal in de lange hoek achter keeper Samir Handanović: 0-1.

Na de 0-2 van Salah was Inter geknakt. Een prima uitgangspositie voor Liverpool voor de return op 8 maart op Anfield Road, al tellen de op vreemde bodem gemaakte doelpunten sinds dit seizoen niet meer dubbel.

