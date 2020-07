Van Dijk neemt schuld op zich na nederlaag, puntenrecord niet meer mogelijk voor Liverpool

VideoVirgil van Dijk maakte sinds zijn komst naar Liverpool één keer een opzichtige fout die in een tegentreffer resulteerde. Tegen Arsenal ging de aanvoerder van Oranje gisteravond na lange tijd weer eens de mist in. Hij leverde zomaar de bal in, waardoor Arsenal in het zadel werd geholpen en de derde seizoensnederlaag werd ingeleid. Het werd 2-1 voor Arsenal in het lege Emirates Stadium in Londen.

Het was niet de avond van Van Dijk, het was sowieso niet de avond van Liverpool. De kampioen van de Premier League creëerde een stortvloed aan kansen (liefst 24 tegenover 3 voor Arsenal) en had 67 procent balbezit, maar maakte twee fouten waar de thuisploeg dankbaar van profiteerde. De ploeg van coach Mikel Arteta moest winnen om zicht te blijven houden op een positie bij de top zes van de Premier League. Die zege kwam er, door goals van Alexandre Lacazette en Reiss Nelson in het kwartier voor de rust. Na rust restte Arsenal niets anders dan die voorsprong verdedigen, maar slaagde daar wel in en houdt daarmee zicht op een plek in de Europa League. Arsenal kan dat ticket ook nog bemachtigen via de FA Cup, maar treft zaterdagavond op Wembley wel Manchester City. De nummer twee van de Premier League won gisteravond nog met 2-1 van Bournemouth, dat in de strijd tegen degradatie nog een aantal goede kansen liet liggen in de slotfase.

Volledig scherm Reiss Nelson zet Virgil van Dijk, waardoor Alexandre Lacazette kan profiteren. © EPA Ging Van Dijk gisteravond in de fout bij de eerste treffer voor Arsenal, van aanvoerder Alexandre Lacazette, bij het tweede doelpunt blunderde de Braziliaanse doelman Alisson. Hij leverde de bal in, waarna Reiss Nelson de thuisploeg op voorsprong schoot. De twintigjarige Nelson was ook al de man die Van Dijk onder druk zette bij de goal van Lacazette. Van Dijk vroeg bij de scheidsrechter nog om een overtreding, maar erkende na afloop dat die tegengoal zijn fout was. ,,Dat was een fout, ik ben mans genoeg om dat toe te geven. Maar ik denk niet dat we slecht hebben gespeeld. Totdat ik in de fout ging was er helemaal niets aan de hand en ook daarna kregen we kans na kans.”

Sadio Mané had Liverpool na twintig minuten op voorsprong gezet in een fase dat de kampioen veel beter was dan Arsenal en de 0-2 dichter bij was dan de 1-1. Tot Van Dijk zich dus verslikte en Arsenal de rug rechtte.



Ook Georginio Wijnaldum had een basisplaats bij Liverpool, maar de middenvelder speelde zoals zijn club: flets. Hij werd in de 83ste minuut naar de kant gehaald door de bij vlagen zeer ontevreden Jürgen Klopp. Zijn vervanger was Xherdan Shaqiri, maar de Zwitserse balkunstenaar kon in de slotfase ook niets meer uitrichten.

Liverpool liet al acht punten liggen in de vijf wedstrijden die het speelde sinds het kampioen werd. De ploeg van trainer Jürgen Klopp kan het puntenrecord van Manchester City in de Premier League (100 punten in het seizoen 2017-2018) nu niet meer overtreffen. Als de ‘Reds’ hun resterende wedstrijden tegen Chelsea en Newcastle United winnen, eindigen ze op 99 punten.

,,Het is te makkelijk om te zeggen dat we nu sneller foutjes maken omdat we al kampioen zijn. Tot die fout van mij was er niets aan de hand”, zegt Van Dijk. ,,We speelden goed en ik had het gevoel dat we zouden gaan winnen. Maar goed, fouten maken gebeurt, dat hoort bij voetbal. Het gaat erom hoe je daarop reageert. We hebben nog twee grote wedstrijden te gaan, we willen het seizoen sterk eindigen.”

