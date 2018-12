Van Dijk speler van de maand in de Premier League

Van Dijk kwam in november vijf keer in actie voor Liverpool. Ook gisteren was de aanvoerder van Oranje belangrijk. In de derby tegen Everton schoot Van Dijk in de 95ste minuut op doel, waarbij zijn poging de lat raakte. Terwijl Van Dijk zich al omdraaide na zijn mislukte schot, kopte Divock Origi de winnende 1-0 binnen.



Van Dijk troefde in de verkiezing Harry Kane (Tottenham Hotspur), Leroy Sané, Raheem Sterling, David Silva (allen Manchester City) en Aron Mooy (Huddersfield) af.



De laatste Nederlandse winnaar van de player of the month-award was Tim Krul in november 2013. Robin van Persie won de prijs vijfmaal, Dennis Bergkamp vier keer, Ruud van Nistelrooy drie keer en Rafael van der Vaart en Arjen Robben ieder één keer.