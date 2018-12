Van Dijk: Topper tegen City geen beslissende wedstrijd

,,Ik heb geen rust nodig'', zegt de Brabander kort voor de jaarwisseling. ,,Iedereen wil iedere wedstrijd spelen, ik ook. Ik zit niet graag op de bank of op de tribune, ik wil gewoon doorgaan. Zolang ik me fit voel en het goed gaat, blijf ik gewoon alles spelen.''



Alleen doelman Alisson Becker begon net als Van Dijk in alle twintig competitieduels en de zes groepsduels in de Champions League in de basis. De 27-jarige verdediger haalde één keer het einde van de wedstrijd niet, tegen Southampton, toen hij met een gekneusde rib naar de kant moest.



Het ongeslagen Liverpool heeft aan kop van de Premier League zeven punten voorsprong op titelverdediger Manchester City. Donderdag treffen de nummers 1 en 2 van de ranglijst elkaar in Manchester. ,,We hebben 2018 goed afgesloten en hopelijk kunnen we dat na de jaarwisseling doortrekken'', aldus Van Dijk. ,,We willen dolgraag winnen van City, maar het wordt heel zwaar. Het is hoe dan ook geen beslissende wedstrijd. Het seizoen is nog lang. We zullen ongetwijfeld nog te maken krijgen met tegenslagen. Het gaat er vooral om hoe je daar dan mee omgaat en hoe je reageert. Tot nu toe lukt dat heel goed.''