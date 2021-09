Van Dijk troost Struijk na rood en hoopt op het beste voor Elliott: ‘Het zag er heel slecht uit’

VideoPascal Struijk heeft een rode kaart gekregen in de thuiswedstrijd tegen Liverpool. De Nederlandse verdediger viel in de 33ste minuut in, maar werd een kwartier na rust van het veld gestuurd nadat hij na een tackle op de bal op het been van Harvey Elliott terechtkwam. De 19-jarige aanvaller van Liverpool heeft zeer waarschijnlijk zijn kuitbeen gebroken. Liverpool won wel op Elland Road in Leeds: 0-3.

Volledig scherm © AFP Na twintig minuten opende Mohamed Salah de score en vijf minuten na rust verdubbelde Fabinho de voorsprong voor Liverpool. In de 92ste minuut bepaalde Sadio Mané de eindstand op 0-3 voor Liverpool, dat komende woensdag AC Milan op bezoek krijgt op Anfield. In de 60ste minuut ging het mis voor Elliott, nadat hij slecht terechtkwam na een tackle van Struijk. Gezien de reacties van zijn teamgenoten is de kans groot dat de 18-jarige aanvaller zijn been of enkel heeft gebroken toen Struijk daar op terecht kwam na zijn tackle op de bal.



Liverpool nam Elliott twee jaar geleden voor 1,7 miljoen euro over van Fulham, waar hij 16 jaar en 1 maand oud was bij zijn debuut in de Premier League en daarmee de jongste speler in de geschiedenis van de Engelse competitie. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Blackburn Rovers, maar vandaag was hij voor de derde wedstrijd op rij basisspeler bij Liverpool.

Elliott geeft shirt en schoenen weg in ziekenhuis

Struijk schrok net als alle Liverpool-spelers ook van de schade bij Elliott, maar de voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag en Ajax gaf bij scheidsrechter Craig Pawson wel aan dat hij het niet eens was met de rode kaart die hij kreeg voorgeschoteld, zo'n drie minuten na de vermeende overtreding. Liverpool-captain Virgil van Dijk toonde begrip voor de reactie van Struijk, die vervolgens teleurgesteld richting de kleedkamer ging. Een directe rode kaart betekent in de Premier League een automatische schorsing van drie duels.



Nog tijdens de wedstrijd plaatste Elliott al een selfie op zijn Instagram, zo te zien vanuit de ambulance op weg naar het ziekenhuis. ,,Bedankt voor alle berichten. De route naar herstel is begonnen", schreef hij daarbij, waarmee de kans groot lijkt dat zijn been inderdaad gebroken is. In het ziekenhuis gaf Elliott zijn wedstrijdshirt en voetbalschoenen aan een jongen die in het bed naast hem lag, nadat de jongen zijn arm had gebroken tijdens zijn wedstrijd.

Volledig scherm © EPA

Van Dijk reageerde na de wedstrijd op de blessure van Elliott. ,,Onze gedachten en gebeden zijn voor naar Harvey. Hopelijk herstelt hij er snel en zo goed mogelijk van. Uiteraard hebben we op dit moment geen idee wat de diagnose exact is, maar het zag er slecht uit. Afgezien daarvan was het een fantastische overwinning hier. Intens spel, ik heb genoten van elk stukje van de sfeer omdat je dit natuurlijk een tijdje niet hebt meegemaakt. Dus ik heb gemengde gevoelens na deze avond", zei Van Dijk. ,,Vanaf het moment dat het gebeurde, zag je volgens mij Mo Salah al naar de kant schreeuwen dat het echt serieus was. Dan kijk je naar de reactie van Harvey en weet je eigenlijk dat het echt serieus is. Dan is er de hele behandelperiode en sta je stil, waarna je opnieuw de focus moet zien te vinden. Het is moeilijk, maar het is ook moeilijk voor hen. We gingen er goed mee om en konden gelukkig zelfs nog de 0-3 maken.”

Honderdste goal Salah in Premier League

Salah heeft zich met zijn openingsgoal tegen Leeds United bij de Engelse club van honderd gevoegd. De Egyptische aanvaller van Liverpool sloeg na twintig minuten toe tegen Leeds United en staat nu op honderd Premier League-treffers. Salah schoot in de twintigste binnen na een lage voorzet van Trent Alexander-Arnold en is nu de tweede Afrikaan met minstens honderd goals in de Premier League. Het lijkt een kwestie van tijd voordat hij de meest productieve Afrikaan ooit is in de Engelse topcompetitie. Didier Drogba sloeg namelijk 104 keer toe in zijn tijd als speler van Chelsea. Met 260 treffers is Alan Shearer nog altijd all-time topscorer.



In totaal kregen dertig spelers het voor elkaar om minstens honderd keer te scoren in de Premier League. Slechts vier spelers hadden minder wedstrijden nodig om die mijlpaal te bereiken. Alan Shearer (124), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) en Thierry Henry (160) bleven de sterspeler van Liverpool nipt voor. Salah speelde namelijk 162 wedstrijden op het hoogste Engelse niveau.

Salah scoorde tussen 2014 en 2015 slechts twee keer voor Chelsea en besloot te verkassen naar Fiorentina. Via AS Roma speelde hij zich in de kijker van Liverpool, waar hij in vijf seizoenen goed was voor honderd goals. Dit seizoen staat de teller op drie treffers. In zijn eerste seizoen, 2017/18, kroonde hij zich met 32 treffers tot topscorer.

Bij Liverpool is Virgil van Dijk in de basis begonnen. De aanvoerder van het Nederlands elftal werd afgelopen week tegen Turkije keihard onderuit geschopt, maar is fit genoeg bevonden voor de ontmoeting met Leeds United.

Volledig scherm Mo Salah. © REUTERS

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

