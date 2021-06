Van Drongelen verlaat Hamburger SV voor Bundesliga-avontuur

Van Drongelen maakte in 2017 op achttienjarige leeftijd de overstap van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV. Na achttien wedstrijden in de Bundesliga degradeerde de verdediger met HSV uit de Bundesliga. In de twee seizoenen daarna was Van Drongelen een vaste waarde in Hamburg, maar het lukte niet om terug te keren naar het hoogste niveau. Afgelopen seizoen kwam Van Drongelen mede door blessureleed tot slechts vier wedstrijden in de Tweede Bundesliga.



,,Het afgelopen seizoen was voor mij persoonlijk heel moeilijk en ik ben heel blij dat ik de overstap maak naar Union Berlin. Ik ben trots om onderdeel uit te gaan maken van een team dat de laatste jaren zo veel stappen heeft gemaakt. Ik herinner me de geweldige sfeer in het Stadion An der Alten Försterei nog goed en kan niet wachten om hier in een vol stadion te gaan spelen", laat Van Drongelen op de clubwebsite weten.



Van Drongelen had nog een contract tot medio 2022 bij Hamburger SV.