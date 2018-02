Van Gaal hoopt dat Vormer kans bij Oranje krijgt na winnen Gouden Schoen

,,Ik zag Ruud ook lijden bij Feyenoord. Maar om je dan als speler weer zo op te vijzelen bij een andere club. En nu Belgen laat vergeten dat je een Nederlander bent. Echt ik hoop weer dat Ruud een kans krijgt bij Oranje, al ga ik daar natuurlijk niet over'', deed Van Gaal meteen maar een oproep aan de nieuwe bondscoach Ronald Koeman.



De middenvelder is volgens Van Gaal namelijk de ideale speler voor elk elftal. ,,Ruud is een speler die het team boven het individu stelt. En dat wil iedere trainer.''



Aan al die mooie woorden had Vormer zelf niet veel meer toe te voegen. ,,Prachtig om deze prijs na mannen als Boskamp en Rensenbrink als Hollander ook te winnen'', vond hij, waarna hij vooral zijn stralende vrouw Roos wilde bedanken. ,,Want zij is de belangrijkste persoon in mijn leven.''