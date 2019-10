Van Marwijk en Koeman verliezen in Aziatische kwalificatie

De Verenigde Arabische Emiraten hebben in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg van bondscoach Bert van Marwijk werd in Pathum Thani met 2-1 verslagen door Thailand.

Teerasil Dangda maakte in de 28ste minuut de 1-0 voor Thailand, maar aanvaller Ali Ahmed Mabkhout trok de stand kort voor rust weer gelijk namens de Verenigde Arabische Emiraten. In de 51ste minuut kwam Thailand via Ekanit Panya echter opnieuw op voorsprong. De ploeg van Van Marwijk kon die achterstand in de tweede helft niet meer goedmaken.

De Verenigde Arabische Emiraten staan na drie duels op zes punten, onder Thailand en Vietnam, die allebei zeven punten hebben. De bovenste twee landen uit de poule plaatsen zich voor de Azië Cup van 2023 in China en voor de derde kwalificatieronde in Azië voor het WK 2022, dat wordt gehouden in Qatar. De nummer drie uit de poule gaat naar de kwalificatieronde voor de Azië Cup.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben nu drie van de acht wedstrijden gespeeld. De ploeg van Van Marwijk won eerder al wel van Maleisië (1-2) en Indonesië (5-0).

De Verenigde Arabische Emiraten deden tot op heden alleen mee aan het WK 1990 in Italië. Toenmalig bondscoach Carlos Alberto Parreira zag zijn team destijds in de poulefase verliezen van Colombia, West-Duitsland en Joegoslavië.

Koeman verliest ook met Oman

Erwin Koeman leed als bondscoach van Oman eveneens zijn eerste nederlaag in de WK-kwalificatie. Zijn ploeg verloor met 2-1 bij Qatar, dat als organiserend land al is geplaatst voor het WK. De kwalificaties gelden echter ook voor het Aziatische kampioenschap van 2023, daarom doet Qatar toch mee aan de kwalificaties.

Qatar was via Akram Afif op voorsprong gekomen. De ploeg van Koeman kwam gelijk door Mundhir Al Alawi, maar Almoez Ali zorgde ervoor dat de drie punten in Qatar bleven. Oman heeft zes punten uit drie duels. Qatar voert de groep met verder Afghanistan, India en Bangladesh aan met tien punten uit vier wedstrijden.

Volledig scherm Erwin Koeman. © REUTERS

Doan wint met Japan

Ritsu Doan heeft met Japan goede zaken gedaan in de strijd om WK-kwalificatie. De linksbenige aanvaller van PSV won met 0-3 van Tadzjikistan en leidt nu ruim in de eigen groep. De 21-jarige Doan speelde zijn achttiende interland voor Japan. Hij speelde het volledige duel.

Volledig scherm Sterspeler Omar Abdulrahman, terug in de nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten, in duel met Phitiwat Sookjitthammakul. © EPA