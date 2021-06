Van Marwijk mag met Emiraten na fraaie eindsprint blijven dromen van WK

Ivoorkust - Burkina Faso PSV’er Sangaré verpest heldenrol Traoré in duel der Ajax-spit­sen

5 juni PSV’er Ibrahim Sangaré heeft in de vriendschappelijke oefenwedstrijd tussen Ivoorkust en Burkina Faso een heldenrol voor Ajax-spits Lassina Traoré om zeep geholpen. Sangaré deed achttien minuten voor tijd de 0-1 van Traoré teniet met de 1-1. Ivoorkust, waar Sébastien Haller in de spits stond, won uiteindelijk nog met 2-1 door een goal in de 97ste minuut.