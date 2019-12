Van Marwijk ontslagen bij Verenigde Arabische Emiraten

Door het verlies tegen Qatar zijn de Verenigde Arabische Emiraten al in de groepsfase van de Golf Cup uitgeschakeld, met twee nederlagen in drie duels. Voor de golfstaat is plaatsing voor het WK 2022 ook onzeker. Na vier duels bezetten de VAE een vierde plaats met slechts twee zeges. Alleen de poulewinnaar plaatst zich direct voor de volgende ronde. In 1990 deed VAE voor het laatst mee aan het WK.

Van Marwijk was nog geen jaar in dienst als bondscoach van de Emiraten. De 67-jarige trainer was van 2015 tot en met 2017 bondscoach van Saudi-Arabië. Met dat land plaatste hij zich voor het WK van 2018 in Rusland. Op het WK had hij niet de leiding over Saudi-Arabië, maar had hij het Australische team onder zijn hoede. Hij was op de achtergrond ook werkzaam als adviseur bij PSV, waar zijn schoonzoon Mark van Bommel trainer is.