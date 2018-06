Van Marwijk rekent op spits Juric

,,Als je me vijf dagen geleden had gevraagd over zijn kansen op deelname, had ik getwijfeld. Nu doet hij alweer mee en heeft nergens last van. Dus ik denk dat er een kans is dat hij gewoon mee kan spelen'', aldus Van Marwijk.



De bondscoach van Australië riep onlangs Jamie Maclaren als extra spits op. De 24-jarige aanvaller van de Schotse club Hibernian was al op vakantie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar werd vanwege aanhoudende klachten bij Juric alsnog aan de groep toegevoegd.



Australië speelt vandaag in Oostenrijk een oefenwedstrijd tegen Tsjechië. Daarna maakt Van Marwijk zijn definitieve WK-selectie bekend. De groep van 27 spelers moet voor maandag zijn teruggebracht naar 23.