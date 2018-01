Van Marwijk: Tweede ronde op WK is het doel

Door Sjoerd Mossou ,,Maar omdat de meeste spelers in Europa spelen, heeft het verder niet zo heel veel zin om daar vaak te zijn. Er is bovendien weinig tijd. In maart spelen we twee oefenwedstrijden, tegen Noorwegen en tegen Colombia in Londen, in mei begint de voorbereiding al. De uitdaging wordt om snel tot een duidelijk speelplan te komen.''

Van Marwijk bereikte deze week in Nederland een akkoord met Luke Casserly, oud-voetballer en directeur van de Australische voetbalbond. De Nederlander wordt puur voor het WK in Rusland aangesteld als opvolger van Ange Postecoglou, nadat hij zich eerder met Saoedi-Arabië al voor het WK had gekwalificeerd. ,,Een voordeel is dat ik het team van Australië mede daardoor al goed ken'', aldus Van Marwijk, die met vrijwel dezelfde Nederlandse staf gaat werken, onder wie schoonzoon Mark van Bommel.

,,Met Saoedi-Arabië hebben we in de kwalificatie tegen ze gespeeld, destijds hebben we ze dus al uitgebreid geanalyseerd. Het is een elftal met een voortreffelijke sportmentaliteit. Een team dat graag wil voetballen bovendien, dus geen lange ballen-werk. Ze hebben geen grote sterren, maar dat hoeft ook niet. De kunst wordt om er een echt team van te maken.''



Australië zit in een betrekkelijk zware poule met Frankrijk, Denemarken en Peru. ,,Doel wordt om de tweede ronde te halen, zoals dat denk ik voor heel veel landen geldt'', aldus Van Marwijk. ,,Qua perspectief en kansen is dat denk ik vergelijkbaar met Saoedi-Arabië, al zijn het wel twee heel ander soort teams. De Saoedi's zijn licht en technisch vaardig, Australië is sterk in fysiek en mentaal opzicht. Dat maakt de klus alleen maar interessanter, vind ik. En wat ook prettig is: Australië heeft een goed georganiseerde bondsleiding met een duidelijke koers. Dat is me in de gesprekken van de laatste weken wel duidelijk geworden. Heel boeiend om op deze manier richting een eindtoernooi te gaan werken. Een prachtige uitdaging.''