Van Marwijk vs Advocaat: ‘Dat is lang geleden, maar ook leuk, tenminste als we winnen’

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat schoot vorige maand in Qatar in de lach. Met Irak had hij tegen buurman Iran nauwelijks een kans gecreëerd en ook nog eens ruim verloren. De aanvallers van Irak kun je onmogelijk bestempelen als een gelouterde linie. Of Robert Bozeník, de spits uit Slowakije die bij Feyenoord eerst door Advocaat en later door Arne Slot werd gewogen en te licht werd bevonden, qua niveau eigenlijk een basisplaats zou hebben bij Irak, was de vraag.