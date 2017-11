'Van Marwijk zegt nee tegen nieuw aanbod Saoedi-Arabië'

Van Marwijk liet eerder vandaag tegenover AD Sportwereld weten dat de deur naar het land dat hij naar het WK in Rusland leidde nog op een kier stond. ,,We hebben twee jaar hard gewerkt om dat WK te halen'', zei de oefenmeester. ,,Dat werk hebben we niet af kunnen maken, dat lijkt me duidelijk. Maar in alle gevallen doe ik het alleen op mijn voorwaarden."



Met die voorwaarden zou de Saoedische bond niet akkoord zijn gegaan. ,,Ik heb twee maanden geleden precies aangegeven wat mijn visie was, welke eisen ik stelde aan de voorbereiding en aan de invulling van de staf. Daar denk ik nu niet opeens anders over", aldus Van Marwijk.