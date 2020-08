Van Mourinho-banneling tot magiër in Manchester: De Bruyne moet City naar CL-zege leiden

ManCity-LyonKevin de Bruyne is Manchester City's grootste troef in strijd om de Champions League-winst, een droom die vanavond tegen Olympique Lyon een vervolg moet krijgen. Steeds meer kan de middenvelder een lange neus maken richting Chelsea en José Mourinho, die het toptalent op de bank lieten wegkwijnen.

Hij stond bij broodheer Chelsea, dat hem oppikte bij Genk, te boek als een van de grootste talenten in de selectie. Na een geslaagde verhuurperiode aan Werder Bremen leek hij klaar voor het echte podium: wekelijks schitteren namens Chelsea in de fraaiste stadions van de Engelse Premier League. Toen hij in 2013 zijn officiële debuut tegen Hull City opluisterde met de titel man van de wedstrijd, leek de wereld aan zijn voeten te liggen. Hij had daarbij echter buiten oefenmeester José Mourinho gerekend.

De Portugese coach erkende zijn kwaliteiten, maar hield De Bruyne op de bank. ,,Hij kan zich niet aanpassen aan onze speelstijl’’, sprak Mourinho, die de Belg maar niet in zijn formatie kon inpassen. Slechts driemaal mocht hij opdraven in het shirt van The Blues. Ondanks de aanwezigheid van het Belgische wonderkind trok Mourinho zonder blikken of blozen de portemonnee voor Willian, waardoor de kans op speeltijd voor De Bruyne nóg meer slonk. Het zorgde ervoor dat een van de grootste talenten die de club ooit in de gelederen had gehad, naar de uitgang werd gedirigeerd.

Volledig scherm Kevin de Bruyne. © EPA Al op jonge leeftijd toonde De Bruyne namelijk aan over exceptionele kwaliteiten te beschikken. Met zijn rossige haar was hij al bij de jeugdploegen van KRC Genk een opvallende verschijning. Het was echter niet zijn uiterlijk waarmee hij de aandacht trok, maar zijn karakteristieke drive en vastberadenheid. Daarmee speelde hij zich als achtjarig talentje van amateurclub KVV Drongen in de kijker van de Belgische topclub Genk.

Al op zeventienjarige leeftijd kreeg hij speelminuten bij de Belgische formatie. Op de trainingsvelden oogstte hij lof met zijn sublieme kwaliteiten, maar verbaasde hij met zijn brutaliteit menig medespeler. ,,Hé, kom op. Je moet meer rennen. Je moet daarheen lopen als ik pass’’, riep De Bruyne als achttienjarige tegen zijn veel oudere ploeggenoten. Buiten wedstrijden en trainingen om was hij de rust zelve, op het gras kwam de winnaar in hem naar boven.

Met zijn kwaliteiten aan de bal en zijn leiderschap trok hij de aandacht van het complete internationale scoutingsgilde. Dolblij was Chelsea met zijn begeerde krabbel, die hij in 2012 zette. Meesterscout Piet de Visser, die De Bruyne spotte in België, omschreef hem in zijn boek als ‘een van de beste spelers die ik ooit heb gescout.’

Volledig scherm De Bruyne in spaarzame minuten voor Chelsea. © EPA Een doorbraak in de mondiale top leek aanstaande. Anderhalf jaar later volgde echter een onvermijdelijke breuk. Op zoek naar speeltijd, om in aanmerking te komen voor de Belgische nationale elf, toog hij naar VfL Wolfsburg, een club in het land waar hij al eerder schitterde als speler van Werder Bremen. Die club behoedde hij als tiener eigenhandig voor degradatie uit de Bundesliga. Liefst dertig miljoen euro telde Wolfsburg daarom neer voor een speler die vrijwel continu de Chelsea-bank warmhield.

Hij betaalde dat recordbedrag dubbel en dwars terug binnen de lijnen. De spelmaker leidde Wolfsburg naar de bekerwinst en brak een record in de Bundesliga, door 21 assists te verzorgen. Het trok de interesse van Manchester City, dat hem voor 76 miljoen euro terughaalde naar Engeland. Daar groeide hij uit tot de beste middenvelder ter wereld, als het aan oud-voetballer Gary Lineker ligt.

Meestervoorbereider

Zijn cijfers zijn verbluffend, sinds het moment dat hij naar Manchester verhuisde. In zijn debuutseizoen noteerde hij zeven treffers en negen assists in de Premier League, een aantal dat hij in ieder volgend seizoen glansrijk overtrof. Deze jaargang was hij in de Engelse competitie dertien keer trefzeker en gaf hij twintig assists. De meestervoorbereider beleefde alleen afgelopen seizoen een minder jaar, nadat hij met een knieblessure maanden aan de kant stond.

Sinds zijn komst naar Engeland verbrak De Bruyne record na record op Britse bodem. Zo evenaarde hij afgelopen seizoen met twintig assists het Premier League-record van Thierry Henry uit 2002/2003 en werd hij de eerste speler ooit in Engeland die drie seizoenen op rij meer dan vijftien treffers voorbereidde. Met zijn 29 jaar is hij dé speler die de komende jaren de leemte van de naderende voetbalpensionado's Cristiano Ronaldo en Lionel Messi moet vullen.

Quote Kevin is een van de beste spelers die ik in mijn leven heb gezien. Pep Guardiola

Als iemand dat in zich heeft, is het De Bruyne. Dat constateert ook Pep Guardiola, die zijn middenvelder roemt om zijn veelzijdigheid en tactische inzicht. Guardiola ziet Messi nog altijd op eenzame hoogte staan, maar vindt dat De Bruyne daar angstaanjagend dicht in de buurt komt. ,,Kevin is een van de beste spelers die ik in mijn leven heb gezien. Hij is een topspeler die in de toekomst de Ballon d’Or kan winnen’’, zei de Spaanse tacticus tegen The Independent.

Met onder meer twee Engelse landstitels en de FA Cup op het conto van De Bruyne mag je gerust spreken van een geslaagd huwelijk. De Bruyne toont bij Manchester City aan een complete middenvelder te zijn, met loopvermogen, een geweldige pass, scorend vermogen en een prachtige techniek. Het enige wat nog ontbreekt in zijn roemrijke verblijf in Manchester, is een écht grote prijs. De ambitieuze Engelsen willen nu eindelijk eens de Champions League op hun naam schrijven. Aan de hand van King Kevin hoopt City zich vanavond tegen Olympique Lyon bij de laatste vier te voegen. Chelsea en vooral Mourinho zullen zich bij iedere magische ingeving van de Belg iets meer achter de oren krabben.

Volledig scherm © Getty Images