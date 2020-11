Van ‘t Schip grijpt naast promotie met Griekenland

Duitse pers fileert Löw en Die Mannschaft: ‘Verschrik­ke­lijk, een klap in de nek, een eersteklas oorwassing’

9:25 Nadat Duitsland dinsdagavond in de Nations League werd vernederd door Spanje (6-0), is de kritiek op bondscoach Joachim Löw en zijn spelers losgebarsten. De positie van de keuzeheer wankelt, zo lijkt het. ,,De bond moet zich afvragen of hij nog wel de juiste man voor het EK is.” De Duitse media zijn snoeihard in hun oordeel.