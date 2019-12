Van Wijk moet KV Oostende uit degradatiezone halen

Van Wijk was eerder tussen 1996 en 1998 en in 2007 actief bij Oostende. Hij volgt de vertrokken Ingebrigtsen op, die vrijdag het hazepad koos richting het Cypriotische APOEL Limassol. Van Wijk was het laatst actief bij KV Mechelen, waar hij opgevolgd werd door Wouter Vrancken.

,,KV Oostende heeft mij toen op de kaart gezet als trainer eind jaren negentig,” aldus Van Wijk. ,,We hadden er geen groot budget, maar slaagden er toch in om de promotie naar eerste klasse af te dwingen. Dat blijft nog steeds één van de mooiste herinneringen in mijn carrière.”

,,Mijn laatste job als trainer dateert van vorig jaar bij KV Mechelen, maar het voorbije jaar ben ik het Belgisch voetbal op de voet blijven volgen”, vervolgt Van Wijk. ,,Ik zag KVO in verscheidene matchen aan het werk en de club heeft zeker kwaliteit.”