Van Wolfswinkel maakt kortstondig rentree bij FC Basel

Vejinovic groeit na moeilijke jaren naar heldensta­tus in Polen toe: 'Sportieve revanche, ja’

20:10 Marko Vejinovic (30) is in Polen de grote man bij het tegen degradatie strijdende Arka Gdynia. Na teleurstellende jaren in Nederland werkt hij als topscorer en dragende kracht aan een flinke sportieve revival. ,,Belangrijkste was dat ik spelplezier zou hervinden.’’