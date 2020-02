Van Wolfswinkel maakt zijn rentree: ‘Mijn angst is helemaal weg, ik ben fit’

Door Freek Jansen



Op het moment dat Ricky van Wolfswinkel zaterdag in Zürich aan de zijlijn verschijnt om in te vallen, klappen zijn ploeggenoten. Ze beseffen dat er sprake is van een bijzonder moment. Maandenlang stond de spits aan de kant, een lange periode waarin hij niet wist wanneer hij weer zijn voetbalschoenen mocht aantrekken.



Een hersenschudding, half juli na een kopduel in de Champions League-voorronde tegen LASK Linz, was het begin van een beangstigende wending in zijn loopbaan. Bij onderzoek in het ziekenhuis vonden de artsen een aneurysma, een uitstulping in een bloedvat van de hersenen, dat kan leiden tot een hersenbloeding. Alle alarmbellen gingen af. Er volgde een zware operatie, waarna een lang revalidatietraject volgde. Hoe lang? Dat wist eigenlijk niemand, aangezien deze blessure zelden voorkomt bij een profvoetballer.