Van Wolfswinkel opnieuw trefzeker voor FC Basel

FC Basel blijft door het gelijkspel derde in de Zwitserse Super League met tien punten uit de eerste vijf wedstrijden van het seizoen. FC Zürich gaat aan kop met elf punten. Daarna volgt Young Boys uit Bern met tien punten, maar een beter doelsaldo dan FC Basel.

Zijn rake strafschop na 61 minuten was voor Van Wolfswinkel alweer zijn vijfde treffer in vijf competitieduels. Vorige week scoorde de voormalig spits van onder meer FC Utrecht en Vitesse nog twee keer in de 3-2 overwinning op Grasshoppers.