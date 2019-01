Vanaken volgt Vormer op met Gouden Schoen in België

Strootman scoort, maar verliest met Marseille

16 januari Olympique Marseille heeft bij subtopper Saint-Etienne in de slotfase een punt verspeeld. Het duel eindigde in 2-1. Wahbi Khazri was de gevierde man bij de thuisploeg. De Tunesiër kwam in de 59ste en in de 88ste minuut tot scoren. Daarmee maakte hij de vroege openingsgoal van Kevin Strootman ongedaan.