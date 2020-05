Vandenhaute volgt Coucke op als preses Anderlecht

Elf speelronden in 33 dagen Zelfs het derde niveau in Duitsland mag weer: 'Vraag me af waarom we het risico nemen’

12:07 Terwijl in Nederland de ballen alleen op trainingsvelden rollen, gaat zaterdag in Duitsland zelfs het derde niveau weer van start. Voor Vincent Vermeij (MSV Duisburg) en Tom Boere (KFC Uerdingen) is dat goed nieuws, na weken vol onzekerheid. Toch heerst er verdeeldheid. ,,Het verbaast me zeker.’’