Veltman debuteert met ruime zege, vroege uittocht Wolves

Bij de competitiestart tegen Chelsea zat Veltman afgelopen maandag nog de hele wedstrijd op de bank, maar tegen Portsmouth mocht hij wel vanaf de aftrap meedoen. Ook Davy Pröpper stond in de basis en de twee Nederlanders zagen hoe Brighton nog in de eerste helft op voorsprong kwam. Op aangeven van Alireza Jahanbakhsh kopte Alex Mac Allister de 1-0 binnen en na rust liep Brighton weg bij de club die uitkomt in de League One. Toen het inmiddels 3-0 was geworden door onder meer een goal van Jahanbakhsh, werd Veltman na 68 minuten naar de kant gehaald. Pröpper maakte wel de negentig minuten vol.

Ook van Wolves werd verwacht dat ze de derde ronde van de Carabao Cup (in de volksmond nog altijd League Cup) zouden bereiken, maar het Stoke City van Bruno Martins Indi had andere plannen. De twee ploegen leken op een strafschoppenserie af te stevenen totdat Stoke, acterend in het Championship, in de 86ste minuut dan toch de score opende. Invaller Jacob Brown passeerde John Ruddy, die meer leek te kunnen doen op de inzet van dichtbij. The Potters treffen nu Gillingham FC.



Toch was er vanavond bij één duel wel penaltyreeks nodig om een winnaar aan te wijzen. Burnley en Sheffield United kwamen in de reguliere speeltijd niet verder dan 1-1 en dus moesten strafschoppen uitkomst bieden. Burnley maakte ze allemaal, terwijl de Schot Oliver McBurnie voor The Blades miste. Zo is Burnley nu de tegenstander van Brighton in de derde ronde.