Vera Pauw en Ierse speelsters door het stof na zingen IRA-liedje: ‘Dit werpt een schaduw over het feest’

,,Het spijt ons enorm wat er is gebeurd", aldus Pauw. ,,De speelsters bedoelden er niks mee, maar dit mag niet gebeuren. Ook tijdens het vieren van de plaatsing moeten ze zich bewust zijn van wat ze doen. Of het dan op sociale media komt of niet, dat maakt niet uit. Het moet niet gebeuren. Omdat je respect hebt voor iedereen en voor de geschiedenis. We hebben mensen gekwetst en dat spijt me enorm.”

,,Het werpt een schaduw over wat wij hebben gepresteerd, maar dat moeten we accepteren. Dit zit heel diep in de geschiedenis van Ierland en we hebben mensen gekwetst. Dan doe je iets verkeerd. Ik heb degene gesproken die het online heeft gezet en ze is zwaar aangeslagen, in tranen. Maar ik heb haar ook gezegd dat het grote punt is, dat het gebeurd is, niet dat het online is gekomen. Want je mag mensen geen pijn doen, nooit."