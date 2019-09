Vera Pauw nieuwe bondscoach Ierse vrouwen

Omzet Bayern naar record: driekwart miljard

10:36 Bayern München heeft het afgelopen seizoen voor het vierde jaar op rij een recordomzet geboekt. De club maakte bekend dat in het seizoen 2018-2019 een omzet van 750,4 miljoen euro is behaald. Dat is 14 procent hoger dan een jaar eerder toen er 657,4 miljoen in de boeken werd geschreven.