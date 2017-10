Verbeek waarschuwt Australië: 'Honduras niet de veiligste plek'

,,Dit zal een hele andere ervaring voor ze worden dan de plaatsen waar ze al gespeeld hebben. Het lijkt een beetje op Uruguay, waar ze in 2005 naartoe moesten, maar dan veel erger'', zei de Rotterdamse coach (61) die over heel de wereld werkzaam was.

,,Het is in de eerste plaats een lange reis. Ze zullen waarschijnlijk via Miami vliegen en dan naar beneden, naar Honduras. En dan volgt ook nog de return, een paar dagen later.'' De Australische voetbalbond zou met de gedachte spelen een charter te huren voor een rechtstreekse vlucht.

Verbeek speelde als bondscoach van de Antillen een WK-kwalificatieduel met Honduras in San Pedro Sula, waar op 10 november het eerste duel plaatsvindt. Niet alleen de nederlaag bleef hem bij.,,Het is niet de veiligste plek op aarde. We hadden voor en achter de spelersbus een truck met zwaar bewapende bewakers en er werd ons op het hart gedrukt nooit het hotel zo maar te verlaten.'' Vijf dagen later, op 15 november, is de return in het ANZ Stadium in Sydney. Australië rekende in de Aziatische play-offs over twee wedstrijden af met Syrië.