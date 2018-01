Verdachte bekent aanslag op spelersbus Dortmund: Ik heb diep spijt

Sergej W. dacht op de dag van de aanslag alles tot in de puntjes te hebben voorbereid. Enkele weken eerder wandelde hij hotel l'Arrivée in Dortmund binnen en nam het pand goed in zich op. Hij wist dat de Borussiaspelers er voorafgaand aan de belangrijke Champions Leaguewedstrijd tegen AS Monaco zouden overnachten. W. bestudeerde de route die de spelersbus zou rijden en boekte een kamer voor de avond van de wedstrijd. Mét uitzicht op de plek waar hij zijn bommen zou laten ontploffen zodra de spelersbus richting het stadion vertrok.

W. verstopte zijn met metalen deeltjes gevulde bommen in een heg. Hij legde er een briefje bij waarin hij Islamitische Staat de aanslag liet opeisen. W., een elektricien met een Duits en een Russisch paspoort, wist schijnbaar niet dat de terreurgroep tot dan toe nooit per brief een aanslag had opeist.

Toen de spelersbus van Borussia langsreed, liet W. de bommen ontploffen. Door de klap sneuvelden de ruiten van de bus. Een politieagent raakte doof door de explosie. Verdediger Marc Bartra raakte gewond aan zijn arm.

Sergej W. liet een bom ontploffen bij de spelersbus van Borussia Dortmund. Die raakte daardoor flink beschadigd. Een politieagent en een speler raakten gewond.

Kelderen aandelenkoers

Direct na de aanslag viel al op dat W. iets in zijn schild voerde. Nadat hij vanachter zijn kamerraam met een zelfgemaakte afstandsbediening de explosieven had laten afgaan, wandelde hij naar beneden. Terwijl hotelgasten in paniek rondrenden, bestelde W. rustig een steak.

Hij was er puur op uit om de aandelenkoers van Borussia te laten kelderen, zei W. vandaag. Hij had putopties gekocht, die hem het recht gaven om een aandeel tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen. De 28-jarige Duitser hoefde er alleen maar voor te zorgen dat de prijs van het aandeel daalde tot onder de prijs die hij was overeengekomen. Het verschil kon hij in zijn zak steken. Hij verwachtte zo zeker een half miljoen euro te verdienen.

Juist met de aanschaf van de opties speelde W. zich in de kijker. Enkele uren voor de wedstrijd sloot hij in het hotel online een lening van 40.000 euro af om de waardepapieren te kunnen kopen. Dat deed de alarmbellen rinkelen bij de kredietverstrekker, Comdirect.

Sergej W.

Berouw

Precies tien dagen na de terreurdaad reed een speciale politie-eenheid naar W.'s huis in Tübingen, in de deelstaat Baden-Württemberg. De agenten wachtten tot hij naar buiten kwam en volgden hem op weg naar zijn werk. W. was er bijna toen hij werd overmeesterd.

Quote Ik wilde niemand doden. Ik had de bom zo gemaakt dat er geen slachtoffers zouden vallen Sergej W. Justitie heeft W. nu een 28-voudige poging tot moord ten laste gelegd. ,,Ik heb diep berouw over wat ik heb gedaan'', zei hij. ,,Ik wilde niemand doden. Ik had de bom zo gemaakt dat er geen slachtoffers zouden vallen.''