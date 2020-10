‘Verdediger van 1 miljard’ coacht nu bizarre Clásico

Door Edwin Winkels



Hij was de man van één miljard peseta’s. Of van duizend miljoen, zoals ze in Spanje zeggen: mil millones. Maar was ­Ronald Koeman het wel waard, die ruim 12 miljoen gulden plus een hoog salaris, vroegen de media en het publiek zich al snel af. Een miljard voor een verdediger, op nadrukkelijk verzoek van trainer Johan Cruijff. Slechts Diego Maradona was ooit voor meer geld gekocht door de Catalaanse club.