Vergroten Duitsland en Noord-Ierland gat met Oranje?

EK-kwalificatieIn EK-kwalificatiegroep C kunnen Duitsland en Noord-Ierland vanavond (20.45 uur) verder uitlopen op Oranje. De Mannschaft gaat thuis tegen Estland voor de derde zege op rij. Koploper Noord-Ierland wacht uit tegen Wit-Rusland een iets zwaardere klus. Beide duels zijn vanaf 20.30 uur te volgen in een liveblog.

Nederland hervat de jacht op een EK-ticket op 6 september in Hamburg met een uitwedstrijd tegen Duitsland. Mocht die wedstrijd worden verloren dan wacht de ploeg van Ronald Koeman een flinke inhaalrace. Best kans dat Oranje in dat geval namelijk al een achterstand van negen heeft op de beide concurrenten.

Na het mislukte WK en de degradatie in de Nations League ligt Duitsland met een vernieuwde selectie voorlopig op koers voor het EK. Marcus Sorg, die ook vanavond tegen Estland de nog niet herstelde bondscoach Joachim Löw vervangt, heeft in Mainz weer de beschikking over jonge talenten als Serge Gnabry (23), Leroy Sané (23), Thilo Kherer (22), Jonathan Tah (23)en Lukas Klostermann (23).

Kai Havertz, die vandaag zijn 20ste verjaardag viert, begint tegen Estland waarschijnlijk op de bank. De speler van Bayer Leverkusen is één van de toptalenten die Duitsland aan nieuwe successen moet helpen. Niemand maakte meer doelpunten als tiener in de Bundesliga dan Havertz. Met 24 competitiegoals (88 duels) voor zijn 20ste evenaarde hij het record dat Horst Köppel eind jaren zestig vestigde bij VfB Stuttgart.

Bij winst op Estland, dat in de drie voorgaande duels probleemloos werd geklopt, komt Duitsland op negen punten uit drie wedstrijden. Noord-Ierland kan zelfs al op 12 uit 4 komen als het in Borisov van Wit-Rusland wint. Een abc’tje is dat overigens allerminst voor de selectie van Michael O’Neill. In maart van dit jaar boekten de Noord-Ieren in eigen stadion een moeizame 2-1 zege op Wit-Rusland dankzij een late goal van Josh Magennis. De spits van Bolton Wanderers werd ook zaterdag in Estland (1-2) de matchwinner voor zijn ploeg die nog niet tegen de topfavorieten Nederland en Duitsland heeft gespeeld.