Verlies in finale maakt rampweek emotionele Dost compleet

In een hectische slotfase waarin Sporting via invaller Fredy Montero vijf minuten terugkwam op 2-1 werd het gehechte hoofd van Dost veelvuldig gezocht. De spits gooide alles in de strijd, maar kon de nederlaag niet voorkomen. Veelzeggend was wat dat betreft de enorme kans die hij tien minuten voor tijd liet liggen. Voor open doel mikte hij op de lat, nadat Aves-doelman Quim de bal voor zijn voeten had getikt. Dat kon er ook nog wel bij.



Sporting begon nog redelijk, maar nadat Gelson Martins twee keer in kansrijke positive op de ervaren Quim was gestuit, sloeg de underdog in de counter na een kwartier spelen keihard toe. Alexandre Guedes, nota bene opgeleid bij Sporting, kopte op aangeven van Braga raak bij de tweede paal.