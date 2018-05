Verlies in Portugese bekerfinale maakt rampweek emotionele Dost compleet

Door Wietse Dijkstra



De ontgoocheling was groot bij Sporting, al was het winnen van de beker hooguit een doekje voor het bloeden geweest. De club zal hoe dan ook nog lang zal worden achtervolgd door de bizarre gebeurtenissen van afgelopen dinsdag toen 50 gewapende mannen het trainingscomplex bestormden.

Dost kreeg bij die aanval flinke klappen op zijn hoofd en werd zo het gezicht van een ongekende rel die heel Portugal in zijn greep hield. De fysiek en mentaal aangeslagen spits twijfelde lang of hij nog wel wilde spelen, maar stond vanavond desondanks gewoon aan de aftrap. Eerst met een flinke pleister op zijn voorhoofd. En toen die niet bestand bleek tegen een kopbal, na rust met een groene tulband.

In een hectische slotfase waarin Sporting via invaller Fredy Montero vijf minuten terugkwam op 2-1 werd het gehechte hoofd van Dost veelvuldig gezocht. De spits gooide alles in de strijd, maar kon de nederlaag niet voorkomen. Veelzeggend was wat dat betreft de enorme kans die hij tien minuten voor tijd liet liggen. Voor open doel mikte hij op de lat, nadat Aves-doelman Quim de bal voor zijn voeten had getikt. Dat kon er ook nog wel bij.

Sporting begon nog redelijk, maar nadat Gelson Martins twee keer in kansrijke positive op de ervaren Quim was gestuit, sloeg de underdog in de counter na een kwartier spelen keihard toe. Alexandre Guedes, nota bene opgeleid bij Sporting, kopte op aangeven van Braga raak bij de tweede paal.

In de tweede helft verliep de wedstrijd volgens hetzelfde scenario. Sporting viel aan, Guedes scoorde in de tegenstoot. Dit keer na dom balverlies van Martins. Monteiro bracht de spanning nog even terug, maar ook in de zeven minuten blessuretijd kon Sporting de schade niet meer repareren.