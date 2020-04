Verloofde van vermoorde Khashoggi: ‘Stop de overname van Newcastle’

Maximaal 200 toeschouwers Zwitserse bond wil in mei competitie hervatten onder strikte voorwaar­den

23 april De Zwitserse voetbalbond was één van de eerste bonden in Europa die de nationale competitie stopzette vanwege het coronavirus, maar presenteerde vandaag een gedetailleerd plan om de Super League weer op te starten. In mei al. Een beslissing over het plan moet snel volgen.