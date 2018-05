Vermaelen maand voor WK wéér geblesseerd geraakt

Vermaelen (32) wordt de laatste jaren achtervolgd door blessures. De oud-speler van RKC Waalwijk, Ajax, Arsenal en AS Roma speelde tegen Levante zijn veertiende competitieduel dit seizoen. De medische staf van Barcelona bracht maandag alleen naar buiten dat Vermaelen een hamstringblessure heeft. Hoe erg de schade is en hoe lang hij aan de kant staat, is onduidelijk. Barcelona wilde alleen kwijt dat de Belg komend weekeinde de laatste competitiewedstrijd tegen Real Sociedad moet overslaan.



Volgens Spaanse media heeft Vermaelen een scheurtje in de rechterhamstring en moet hij drie weken herstellen. Dat zou betekenen dat zijn deelname aan het WK niet in gevaar komt.