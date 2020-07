Vermeer met Los Angeles FC naar kwartfinales

Vermeer zat in de laatste twee groepswedstrijden op de bank, maar keerde tegen Seattle Sounders terug onder de lat. De 34-jarige Amsterdammer moest een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer van de Sounders incasseren, maar in de slotfase liep Los Angeles FC weg dankzij goals van de Uruguayanen Rossi en Brian Rodriguez. Rossi (22) heeft in vier wedstrijden op het MLS Is Back-toernooi al zeven doelpunten gemaakt.



Los Angeles FC speelt in de kwartfinale tegen Orlando City SC. Trainer Jaap Stam neemt het in de Nederlandse nacht van dinsdag op woensdag met FC Cincinnati op tegen Portland Timbers, met als inzet een plek bij de laatste acht.