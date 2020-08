Vermeer stopt strafschop maar grijpt naast halve finale in MLS

AC Mi­lan-legende Sacchi blikt terug: ‘Gullit, Rijkaard en Van Basten blijven mijn jongens’

7:00 Met Arrigo Sacchi als trainer won AC Milan in 1989 en 1990 de Europacup 1. In die legendarische ploeg waren Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van Basten sleutelspelers. In zijn boek De Onsterfelijken, dat vandaag uitkomt, blikt Sacchi (74) terug. ,,Ik was hard voor Marco.’’