Vertonghen had negen maanden last na hoofdbotsing tegen Ajax: ‘Pas na de lockdown was het over’

Jan Vertonghen speelt sinds afgelopen zomer voor de Portugese topclub Benfica, maar heeft in een podcast van Sporza teruggeblikt op zijn teleurstellende achtste en laatste seizoen bij Tottenham Hotspur. ,,Na de botsing met Toby Alderweireld tegen Ajax heb ik nog negen maanden last gehouden. Pas na de lockdown, toen ik twee maanden rust had, ging het beter."

Volledig scherm Jan Vertonghen als captain van Benfica, waarmee hij in februari Arsenal treft in de Europa League. © BSR Agency In zijn laatste seizoen in Londen werd er veel gesproken over de slechte relatie tussen Jan Vertonghen en José Mourinho, die in november 2019 coach werd van Tottenham Hotspur. Vertonghen moest het vaak doen met korte invalbeurten, maar vertelt nu dat hij Mourinho niets verwijt. ,,Ik heb niet veel gespeeld onder hem, maar ik had echt het gevoel dat hij veel vertrouwen had in mij en dat hij op me rekende. Ik vond eigenlijk hij me nog veel opstelde voor wat ik liet zien op trainingen en in wedstrijden. Ik zat lang in een periode waarin ik niet kon brengen wat ik hoorde te brengen als ervaren speler.”



De verklaring voor die lange vormcrisis is voor Vertonghen simpel. ,,Dat had veel te maken met die klap tegen mijn hoofd tegen Ajax.” Op 30 april 2019, in de eerste halve finale van de Champions League tegen Ajax, viel Vertonghen uit met een hoofdblessure na een harde botsing met zijn teamgenoot Toby Alderweireld. Vertonghen kwam na die botsing nog terug het veld in, maar moest na 39 minuten toch echt verdwaasd richting de kleedkamer. Een week later speelde hij gewoon weer 90 minuten in de Johan Cruijff Arena, waar Spurs door drie goals van Lucas Moura met 2-3 won en zo nog de Champions League-finale haalde.

Hoofdpijn en duizeligheid

,,Veel mensen weten dat niet, maar ik heb daar heel lang heel veel last van gehad: hoofdpijn en duizeligheid. Het is nu pas de eerste keer dat ik dat zeg. Ik had niet mogen doorspelen in die wedstrijd en ik heb in totaal negen maanden gesukkeld. Daarom kon ik niet brengen wat ik wou", vertelt een openhartige Vertonghen, die 315 keer uitkwam voor Spurs. ,,Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Het was wedstrijd na wedstrijd en training na training. Elke keer was er een nieuwe impact. Toen kwam die lockdown en heb ik eindelijk twee maanden kunnen rusten. Daarna voelde het beter.”

Vertonghen neemt Mourinho dan ook niks kwalijk, terwijl de Portugees de ervaren Belg toch echt regelmatig pas in de blessuretijd liet invallen. ,,Mourinho is natuurlijk een uitgesproken figuur, zowel in positieve als in negatieve zin. Als je wint, dan kun je alles van hem vragen. Als je verliest, dan heb je een probleem met hem. Hij is super close met zijn spelers, dat zijn eigenlijk zijn soldaten. Hij kan echt boven de groep staan en je heel klein laten voelen. Maar als je voor hem wint en voor hem vecht, dan staat hij er ook echt voor jou", zegt Vertonghen. ,,Heb je de documentaire “All or nothing” gezien over ons vorige seizoen? De mensen vinden die conflicten heftig, maar dat is nog geen twee procent van hoe het eigenlijk is. Het is zo extreem wat er gebeurt met Mourinho als coach. Hij kan je vol gas uitschelden en tien minuten later zijn arm om je heen slaan en dan is dat weer vergeten.”

Mourinho was een van de mensen die Vertonghen enthousiast maakte voor een overstap naar Benfica, nadat hij in tegenstelling tot zijn vaste maatje Alderweireld besloot zijn contract bij Spurs niet te verlengen. ,,Ik was er snel over uit dat ik niet in de Premier League wou blijven. We wilden naar het zuiden: Spanje, Zuid-Italië, maar mijn vrouw Sophie sprak meteen over Lissabon. In januari was er nog niet veel interesse en dan werd ik een beetje zenuwachtig. Ik draaide absoluut niet mijn beste seizoen en dan was er nog de lockdown. Het EK viel weg, mijn contract liep af en eigenlijk was ik werkloos.”

Driejarig contract bij Benfica

Uiteindelijk kreeg Vertonghen een driejarig contract bij Benfica, waar hij dit seizoen een centraal duo vormt met Argentijns international Nicolás Otamendi (32). ,,Ik zat op een bootje in Amsterdam toen mijn manager belde met de interesse van Benfica. Die club wilde mij, op mijn leeftijd en na een minder seizoen, een contract van drie jaar geven. Dat vond ik zo’n blijk van vertrouwen en erkenning. Benfica is een grote club met een prachtig stadion, een rijke historie en een goeie jeugdopleiding, het Ajax van Portugal. Dit is het beste dat me kon overkomen: drie jaar contract bij een club die ambitie heeft in Europa en in een mooie stad. Zeg nooit nooit, maar dit is mijn laatste bestemming. Over drie jaar ben ik 36, dat is een gezegende leeftijd voor een voetballer.”

Vertonghen won met Ajax twee landstitels en twee keer de KNVB-beker, maar won in zijn acht jaar bij Tottenham Hotspur geen enkele prijs. ,,Hier speel ik wel voor de prijzen, dat is wat ik wil.”

Benfica staat momenteel tweede in Portugal, twee punten achter op koploper Sporting Lissabon. Tottenham Hotspur is gedeeld koploper in de Premier League met Liverpool en gaat woensdagavond op bezoek op Anfield.

