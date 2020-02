Veteraan Jorge Molina helpt Ajax-opponent Getafe aan zege op Valencia

De wedstrijd tussen de nummer drie en vijf van de ranglijst ontbrandde pas na rust, al kreeg Getafe in de eerste helft ook mogelijkheden, terwijl Valencia, waar doelman Jasper Cillessen nog geblesseerd ontbrak, aanvallend geen vuist kon maken.



In de tweede helft was het na een klein uur raak toen Jorge Molina als eerste bij de bal was tussen meerdere spelers van Valencia in: 1-0. De 37-jarige Spanjaard was los en zo'n tien minuten later maakte hij ook de 2-0 na een fraaie solo en stelde hij de drie punten veilig voor Getafe. In de slotfase moest Valencia met tien man verder nadat Alessandro Florenzi direct rood kreeg na een aanslag op de benen van Cucurella. Jaime Mata zette drie minuten voor tijd de eindstand op het scorebord: 3-0.



Getafe blijft uitstekend presteren in Spanje. De achterstand op koploper Real Madrid is, met een wedstrijd meer gespeeld, zeven punten. Ajax komt Getafe tegen bij de laatste 32 in de Europa League. Op 20 februari is de heenwedstrijd in Spanje, een week later is de return in de Johan Cruijff Arena.