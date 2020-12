Veteraan Yilmaz houdt Ajax-opponent Lille samen met Lyon aan kop

Olympique Lyon heeft de koppositie in de Ligue 1 overtuigend verdedigd. De ploeg van basisspeler Memphis Depay, die niet tot scoren kwam, won met 3-0 van FC Nantes. Ook Lille en Paris Saint-Germain maakten geen fout, waardoor er geen verschuivingen zijn in de Franse top

Lyon besliste de wedstrijd tegen FC Nantes al in de eerste helft. Na voorbereidend werk van smaakmaker Houssem Aouar opende Karl Toko Ekambi in de vierde minuut de score. In de laatste acht minuten voor rust zorgden Tino Kadewere en Lucas Paqueta voor de beslissing: 3-0.

In de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor Lyon koploper blijft. Na zeventien wedstrijden staat de club op 36 punten. Dat is één punt meer dan Paris Saint-Germain, dat woensdag met 4-0 te sterk was voor Strasbourg. Timothée Pembele maakte in de achttiende minuut de 1-0 en in de laatste tien minuten bouwden Kylian Mbappé, Idrissa Gana Gueye en Moise Kean het helemaal af voor de Parijse grootmacht, waar Mitchel Bakker de hele wedstrijd meedeed.

Ajax-tegenstander Lille ontsnapt

De derde club die volop meedoet om de koppositie is Lille, de tegenstander van Ajax in de Europa League. De Noord-Fransen sloten het kalenderjaar met moeite goed af op bezoek bij Montpellier en hebben net als Lyon 36 punten, maar een minder doelsaldo. Lille nam via Timothy Weah en Jonathan Ikoné twee keer de leiding, maar via Gaetan Laborde en Andy Delort kwam Montpellier steeds terug: 2-2.

Drie minuten voor tijd zette invaller Burak Yilmaz Lille voor de derde keer op voorsprong. Het doelpunt van de 35-jarige Turk kwam Montpellier niet meer te boven. Sven Botman speelde de hele wedstrijd bij Lille. De verdediger kwam afgelopen zomer over van Ajax en heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot steunpilaar bij de Fransen. In de Europa League neemt hij het op 18 en 25 februari dus op tegen zijn oude club.