VfL Wolfsburg dankt opnieuw goudhaantje Ginczek

De aanvalspartner van Weghorst was door zijn treffer in de 58ste minuut opnieuw het goudhaantje. Ginczek was in de voorgaande drie duels al betrokken bij vijf treffers (3 assists, 2 doelpunten). Saillant detail: in die duels was Weghorst niet beslissend. De spits uit Borne blijft daardoor steken op vijf Bundesligagoals. In blessuretijd zorgde invaller Josip Brekalo nog voor de 0-2.



Door het doelpunt van Ginczek, zijn vijfde in de Bundesliga, stijgt VfL Wolfsburg naar plek 8. De aansluiting met de subtop is gevonden. 1. FC Nürnberg, waar Virgil Misidjan wederom een basisplaats had, staat op de 16de plaats met 11 punten.