VfL Wolfsburg stuurt Andries Jonker de laan uit

Wolfsburg ging zaterdag met 1-0 onderuit bij VfB Stuttgart en zag de degradatiezone van de Bundesliga daardoor al weer dichtbij komen. Vorig seizoen ontsnapte de Duitse kampioen van 2009 op het nippertje aan degradatie. De ploeg van Jonker redde zich via de play-offs, waarin het net te sterk was voor Eintracht Braunschweig.



,,Niet alleen de nederlaag in Stuttgart, maar ook het gebrek aan ontwikkeling van de ploeg was voor ons reden om deze stap te nemen'', zegt bestuursvoorzitter Wolfgang Hotze. ,,We bedanken Andries Jonker en zijn staf voor het feit dat ze Wolfsburg afgelopen seizoen op de valreep in de Bundesliga hebben gehouden.''



Naast Jonker vertrekken ook zijn assistenten Uwe Speidel en Fredrik Ljungberg, net als analist Jan van Loon. Wolfsburg hoopt later op de dag al de opvolger van Jonker te kunnen presenteren. Die zit dinsdag al op de bank in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen. ,,We willen geen tijd verliezen'', zei technisch directeur Olaf Rebbe. ,,We gaan niet voor een interim-oplossing, maar willen direct een nieuwe hoofdtrainer installeren.''