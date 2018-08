VIDEO: Iniesta tovert zichzelf richting eerste goal in Japan

Gefrus­treer­de Mourinho: Noem me voortaan maar hoofdcoach

10:48 José Mourinho is teleurgesteld over het verloop van de transferperiode voor zijn club Manchester United. De manager van de Engelse club zag gewenste spelers niet komen en vroeg zich na de gewonnen openingswedstrijd van de Premier League tegen Leicester City (2-1) af of zijn functie niet is veranderd.