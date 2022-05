Vier jaar na de horroravond van Liverpool tegen Real Madrid: hoe is het nu met doelman Loris Karius?

Liverpool en Real Madrid staan vanavond tegenover elkaar in de Champions League-finale. Denk je aan Liverpool-Real Madrid, dan denk je aan de finale van vier jaar geleden in het miljardenbal. De Koninklijke won op 26 mei met 3-1 in Kiev. Met dank aan Loris Karius, de inmiddels 28-jarige doelman wiens carrière op één avond totaal verwoest werd.

De blessure van Mohamed Salah na een duel met Sergio Ramos, de ongelooflijke omhaal van Gareth Bale, maar toch vooral: twee blunders van Loris Karius, de ene blunder nog groter dan de ander. Het is de korte samenvatting van Liverpool - Real Madrid, Champions League-finale op 26 mei 2018.



Het is bijna ongelooflijk dat de omhaal van Bale niet hét gespreksonderwerp van die finale is. Zo'n goal in een Champions League-finale overtreft zelfs alle scripts van ieder jongensboek. Het was echter de nachtmerrie van Karius die het sprookjesverhaal van Bale overschaduwde.

Volledig scherm Loris Karius gooit de bal tegen Karim Benzema aan: 1-0 voor Real Madrid. © Getty Images

Zes minuten na rust, bij een stand van 0-0, ving Karius de bal gemakkelijk in zijn strafschopgebied. De Duitse doelman wilde het spel snel hervatten. Een vlaag van verstandsverbijstering volgde. Karim Benzema zette zijn voet voor de bal en die rolde zomaar het doel in. Een blunder met hoofdletter B van Karius, maar voor Liverpool was er desondanks nog genoeg tijd om iets aan de 1-0 achterstand te doen.

Dat lukte. Sadio Mané liet Karius opgelucht ademhalen door vier minuten later de 1-1 binnen te werken. Nadat Bale met een subliem hoogstandje dus de 2-1 had verzorgd in de 63ste minuut gingen The Reds daarna wederom vol in de aanval. Maar wéér was het Karius die blunderde en aan alle hoop voor Liverpool een einde maakte. De Duitser grabbelde bij een afstandspegel van Bale en weer belandde de bal in het netje: 3-1.

Achteraf bleek dat Karius een hersenschudding had overgehouden aan een botsing met Ramos in de 47ste minuut van de wedstrijd, vier minuten voor zijn eerste blunder dus. Ramos, die er ook voor had gezorgd dat Salah na 31 minuten gewisseld moest worden, vond het allemaal maar onzin: ,,Het enige wat er nog aan ontbreekt, is dat Roberto Firmino zegt dat hij verkouden is geraakt door mijn zweetdruppels.”

Voor Karius waren de gevolgen groot. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen blunderde de Duitse keeper wederom opzichtig in een oefenwedstrijd tegen Tranmere Rovers, waarna Liverpool voor een recordbedrag Alisson Becker naar Anfield haalde. Nooit betaalde een club zoveel geld voor een keeper (72,5 miljoen euro).

Quote Houdt deze aanval op Karius nog eens op? Laat die jongen met rust! Iker Casillas

Tot overmaat van ramp ging het daarna ook weer snel mis in een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund, waarmee Karius wederom het mikpunt van spot was. Iker Casillas en ploeggenoot Mohamed Salah grepen op social media in: ,,Houdt deze aanval op Karius nog eens op? Ik noem hem, maar er zijn nog zoveel andere keepers... Er zijn verdomme belangrijkere problemen in de wereld! Laat die jongen met rust! Hij is ook een mens!” plaatste Casillas op Twitter. ,,Blijf sterk Karius, dit is de beste spelers overkomen. Negeer de haters”, voegde Salah daaraan toe.

Besiktas

Het was uiteindelijk Besiktas dat Karius uit zijn lijden op Anfield verloste. In twee seizoenen keepte de Duitser 55 competitiewedstrijden met daarbij uitstekende partijen bovendien. Hij liet regelmatig zien waarom Liverpool in de zomer van 2016 ruim zes miljoen euro aan FSV Mainz 05 had overgemaakt. Toch ging het ook in Turkije met enige regelmaat weer mis, bijvoorbeeld tijdens de Europa League-wedstrijd tegen het Noorse Sarpsborg 08 waarbij hij bij twee tegengoals bepaald geen sterke indruk maakte.

Vorig seizoen keerde Karius terug in Duitsland. Union Berlin huurde de doelman van Liverpool, maar verder dan vijf wedstrijden kwam hij niet in de Duitse hoofdstad. Waar de keeper momenteel verblijft? ‘Gewoon’ bij Liverpool. De laatste keer dat hij bij de selectie van de ploeg van Jürgen Klopp zat, was op 12 augustus 2018. Alisson Becker, Caoimhin Kelleher, Adrián en zelfs Marcelo Pitaluga van Liverpool Onder-23 zaten allemaal vaker bij de selectie van Klopp.

Komende zomer is Karius transfervrij en zal hij Liverpool achter zich laten. De club die vanavond revanche hoopt te nemen op Real Madrid na die desastreuse avond in Kiev. En Karius? Die zal toe moeten kijken. Nadat hij vorige week al met de FA Cup poseerde, zal hij desondanks toch ook met de Cup met de Grote Oren willen poseren na een wedstrijd tegen Real Madrid. Als kleine pleister op die enorme wond.

