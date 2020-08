Vierde trainer in een jaar moet Watford weer omhoog helpen

,,Het is mijn eerste dienstverband in Engeland en ik moet zo snel als mogelijk wennen om alles te geven voor de club. Ik heb veel verwachtingen van mijzelf en mijn staf", zei Ivic op de website van Watford.



Ivic, die Nigel Pearson vervangt, werkte in het verleden bij PAOK in Griekenland en Maccabi Tel Aviv in Israël. Bij Maccabi werd hij de afgelopen twee seizoenen kampioen.



Watford begint half september aan de competitie in het Championship.