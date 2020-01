Vijf jaar stadionverbod voor racisme tegen Balotelli

Balotelli was de apengeluiden en andere racistische bejegeningen in de tweede helft zo zat, dat hij de bal oppakte en die hard in het vak schoot waar de liedjes vandaan kwamen. De Italiaan met Ghanese roots wilde van het veld lopen, maar werd door de andere spelers overgehaald om door te voetballen. In de slotfase kwam de 29-jarige international zelfs nog tot scoren (2-1). De Italiaanse bond besloot dat het betreffende vak in het stadion van Hellas Verona voor straf één wedstrijd leeg moest blijven.