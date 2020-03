Vilhena merkt weinig van coronacrisis: ‘In Krasnodar gaat alles zijn gangetje’

Het corona-virus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang beginnen we vandaag in Rusland, bij Tonny Vilhena, waar er nog wel ‘gewoon’ wordt gevoetbald.

Door Mikos Gouka



In Sotsji in het fraaie Fisht Olympisch Stadion ontbrak Tonny Vilhena afgelopen week in de selectie van FK Krasnodar, vanwege een medische ingreep aan zijn knie. De Nederlander zag zijn ploeggenoten verliezen van PFC Sotsji, de club waar onder meer Feyenoord-target van afgelopen winter Aleksander Kokorin in de spits speelt. ,,Voor een compleet leeg stadion’’, zegt Vilhena. ,,Eerst mochten er bij evenementen in Rusland alleen nog duizend toeschouwers op de tribune plaatsnemen. Een dag later werd er besloten dat de deuren van het stadion helemaal dicht moesten blijven. Het blijft voor voetballers raar om mee te maken, maar we hebben er allemaal mee te maken.’’



Vilhena zal er zo’n vier weken niet bij zijn. De voormalig speler van Feyenoord moest een lichte, medische ingreep aan de knie ondergaan. ,,Ik ben geholpen in München’’, zegt hij. ,,Twee dagen voor de herstart van de competitie had ik toch te veel irritatie. Het gaat goed met de revalidatie. Ik hoop er volgende maand weer bij te zijn. Ik ben wel gewoon in Rusland.’’

Volledig scherm Tonny Vilhena in duel met Valbuena © EPA

Daar waar dus nog gewoon wordt gevoetbald, waar verder in Europa zo’n beetje alles stil ligt. In Krasnodar is er volgens de linkspoot bepaald geen coronacrisis. ,,Op straat merk je er weinig van’’, zegt Vilhena. ,,Hier gaat alles eigenlijk zijn gangetje. De grenzen zijn wel dichtgegaan. Mijn broertje Randy is nog op tijd teruggegaan naar Nederland. Mijn vader zou juist deze kant opkomen, maar dat kon niet meer omdat Rusland is afgesloten.’’

Quote In Krasnodar ziet het leven er uit zoals alle dagen Tonny Vilhena

De afgelopen weken volgde Vilhena het nieuws over het virus uiteraard op de voet ,,Je hoort dingen, je leest dingen. Met FK Krasnodar zaten we zes weken in Spanje. In Marbella hebben we ons voorbereid op de tweede helft van het seizoen. Daar speelden we negen oefenwedstrijden, we zaten daar zes weken. In Spanje zijn er nu ook grote problemen met het virus, maar wij merkten er in die periode eigenlijk heel weinig van. Als profvoetballer is het toch vaak trainen, verzorgen, eten en slapen. En dat dag in, dag uit. En zoals ik zei, in Krasnodar ziet het leven er uit zoals alle dagen. Alleen spelen we dus voor lege stadions en kunnen familieleden niet meer op bezoek komen.’’

FK Krasnodar was elf duels ongeslagen tot de nederlaag in Sotsji afgelopen weekeinde. Zondag speelt FK Krasnodar thuis tegen Dinamo Moskou, de nummer drie tegen de nummer zes van de Russische competitie. ,,Dat zal gewoon doorgaan. Ik hoor dat het in Nederland helemaal stil is gelegd. Er zijn belangrijkere zaken dan voetballen. Maar ik ga uit van de mensen die er echt verstand van hebben. Als zij zeggen dat wij hier nog gewoon kunnen voetballen, dan doen wij dat. Al ben ik er dus zelf nog even niet bij. We staan gedeeld tweede op negen punten van Zenit. Het bevalt mij prima in Rusland. Al zal dit voor iedereen een seizoen zijn dat we ons lang blijven herinneren met al die afgelaste wedstrijden.’’