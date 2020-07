Villa beschuldigd van seksuele intimidatie, New York City FC start onderzoek

De club uit de Major Soccer League bracht een verklaring naar buiten. ,,New York City FC heeft de aantijgingen van een voormalige stagiair vernomen op sociale media. We nemen deze kwestie uiterst serieus en tolereren geen enkele vorm van intimidatie in welk deel van onze organisatie dan ook. We hebben onmiddellijk een onderzoek gestart naar de kwestie."



De vrouw beweert herhaaldelijk te zijn lastig gevallen door Villa. De oud-speler van FC Barcelona en winnaar van het WK in 2010 speelde van 2015 tot en met 2018 voor de club uit New York. ,,Er ging zelden een dag voorbij dat hij me niet betastte of seksueel intimideerde", schreef de vrouw op Twitter.



De 38-jarige Villa liet in een verklaring aan ESPN weten dat de beschuldigingen volkomen uit de lucht zijn gegrepen. ,,Ik maak sterk bezwaar tegen de beschuldigingen die over mij op Twitter zijn gemaakt. Deze beschuldigingen zijn volkomen vals en ik ontken ze."