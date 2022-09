Vincent Janssen helpt Mark van Bommel en Antwerp met benutte penalty aan zevende competitiezege op rij

met samenvatting Wat Liverpool kan, kan Celtic ook: Schotse kampioen verplet­tert Dundee met negen goals

Celtic heeft in het Schotse Premiership hard uitgehaald tegen Dundee United. Op Tannadice Park in Dundee scoorden de bezoekers maar liefst negen keer: 0-9. Gisteren maakte Liverpool tegen Southampton in de Premier League ook al negen goals.

