Vinícius Júnior debuteert in Braziliaanse selectie

Volgens Tite is het belangrijk voor de jeugdige aanvaller om ervaring op te doen als international. ,,Hij zit bij een zeer veeleisende club'', zei de bondscoach. ,,Ik wil hem de kans geven bij de nationale ploeg om zich verder te ontwikkelen. Het is goed voor hem om de sfeer in de kleedkamer op te pikken en de druk van het gele shirt op zijn schouders te voelen.''



Brazilië moet het in het oefentweeluik in Europa doen zonder onder anderen aanvoerder Neymar (Paris Saint-Germain), Fernandinho (Manchester City) en Marcelo (Real Madrid). Tot de spelers die zijn teruggekeerd in de Braziliaanse selectie behoren Eder Militao (Porto), Lucas Paqueta (AC Milan) en Dani Alves (Paris SG).