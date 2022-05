Virgil van Dijk geniet na zwaarbevochten zege, Salah zint op revanche

Met videoAanvoerder Virgil van Dijk schrok dinsdag van de eerste helft van Liverpool in de uitwedstrijd tegen Villarreal in de halve finale van de Champions League. De Engelse topclub stond bij rust met 2-0 achter, maar wist het duel in de tweede helft alsnog om te draaien: 2-3. Na afloop overheerste de blijdschap. ,,Ik sta in mijn derde finale in vijf jaar bij de club en daar ben ik heel trots op.”

„Het scenario van de eerste helft was niet waar we op hadden gehoopt”, zei Van Dijk bij RTL 7. ,,We kwamen vroeg achter en stonden de hele eerste helft onder druk. Aan de bal maakten we de verkeerde keuzes en waren we slordig. Er was weinig variatie en diepte en tweede ballen verloren we. Eigenlijk ging alles mis in de eerste helft.”

Van Dijk kon er na afloop niet meer mee zitten: „Wat het mooie is, het maakt helemaal geen reet uit, want we staan in de finale. Ik sta in mijn derde finale in vijf jaar bij de club en daar ben ik heel trots op. Het is weer een jongensdroom. Ik mag weer daar staan met deze geweldige groep.”

Volledig scherm Van Dijk viert feest na afloop. © AP Voor de Nederlander is het een mooie prestatie na een zware blessure die hem vorig jaar maandenlang aan de kant hield. Van Dijk genoot zichtbaar van het moment na afloop van de wedstrijd: „Het is zo’n hectisch seizoen en we spelen om de drie dagen. Eigenlijk geniet je niet echt van de mooie momenten. We vliegen morgen naar huis en dan spelen we zaterdag alweer tegen Tottenham Hotspur. We moeten hier zeker van genieten en dat gaan we vanavond doen.”

Volledig scherm Jürgen Klopp windt zich op in Villarreal. © AFP Dat het niet goed was voor rust kon ook trainer Jürgen Klopp niet ontkennen: „We maakten het onszelf erg moeilijk. We wisten dat dit kon gebeuren, maar het gaat erom hoe je reageert als dingen niet gaan zoals je wilt. Een goal tegenkrijgen na drie minuten is natuurlijk het tegenovergestelde van wat je wilt.”



Klopp: „Het momentum zat aan hun kant en ik moet Villarreal heel veel respect geven. Het stadion, het team en de coach hebben iets ongelofelijks neergezet. Ze zetten ons onder druk met een man-tegen-man systeem en we voetbalden helemaal niet de eerste helft.”

Tijdens de rust sprak Klopp zijn mannen bemoedigend toe en dat werkte duidelijk: „In de rust zei ik tegen mijn jongens: Zij hebben het momentum, maar ze zijn niet de eigenaar daarvan. We kunnen het met één moment terugkrijgen en we moeten beginnen met voetballen. Ineens vonden we de ruimte en zaten we in de wedstrijd en maakten we de doelpunten. Het is ons gewoon gelukt.”

Mohamed Salah hoopt op Real Madrid als tegenstander in de finale van de Champions League. De Egyptische spits wil sportieve revanche nemen voor de verloren finale van Liverpool tegen Madrid in 2018 (3-1).

Salah moest in de finale vier jaar geleden in 2018 al vroeg gewisseld worden na een charge van Sergio Ramos, waarop hij in tranen het veld verliet. ,,Ik wil spelen tegen Madrid”, zei Salah tegen BT Sport. ,,City is een heel sterke ploeg en daar hebben we dit seizoen al een aantal keer tegen gespeeld. Als je mij persoonlijk vraagt, heb ik de voorkeur voor Madrid. We hebben de finale van hen verloren, dus wil ik tegen hen spelen en ze hopelijk dit keer verslaan.”