Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van Liverpool: ‘Een geweldige dag voor mij, mijn vrouw en kinderen’

Cristiano Ronaldo zet boel op scherp en verloo­chent contract van 170 miljoen euro met Nike

Just Do It. Maar als je een tienjarig contract ter waarde van 170 miljoen euro bij Nike hebt, dan toch het best met hun materiaal. Maar Cristiano Ronaldo (38) dacht hier anders over tijdens een oefenwedstrijd van Al-Nassr tegen Celta de Vigo in het Portugese Faro. Onder zijn kousen droeg hij X Pro-scheenbeschermers van het concurrerende Adidas.